Pablo Angelina, se presentó en sede de tribunales. Lo hace luego de conocerse el fallecimiento de su esposa Luciana Farias, con la cual había contraído matrimonio el año pasado, para posteriormente radicarse en Brasil donde se habría quitado la vida.

En una improvisada rueda de prensa en los tribunales fiscales de calle Junín angelina declaró "Si hubiera querido escaparme no estaría en Catamarca, me hice cargo de la muerte de Luciana en otro país solo y es muy feo estar acusado. La madre nunca me habló para que me quede y hablemos. El hermano al otro día (de la muerte) twitea que yo era un violador, un asesino, el mismo hermano que había sido testigo de nuestro casamiento", se lamentó. agregando "Yo quise salvarla y ocurrió una desgracia", dijo tras mencionar, "yo le rogaría a Cristina que me llame si quiere saber los últimos días de su hija", exclamó.

