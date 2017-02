En Jujuy suspenden a un intendente por corrupto. En Catamarca podría ocurrir lo mismo?

Ruiz y Jalil: Intendentes en la mira de la justicia.-eldiariodecatamarca.com.ar La noticia se conoció este martes, el jefe comunal de la localidad jujeña de El Talar, Juan Carlos Ruiz, fue suspendido de su cargo por malversación de fondos públicos y pago de sobresueldos. Hombre del riñón del gobernador radical, Gerardo Morales, integra el Frente Cambia Jujuy, aliado al macrismo. Quiso amotinarse en su despacho y terminó desalojado por la fuerza pública. Juan Carlos Ruiz, intendente de la localidad jujeña de El Talar y hombre del riñón del gobernador de la provincia, fue suspendido en sus funciones por el Concejo Deliberante, acusado de malversación de fondos públicos relacionados con el Fondo de la Soja y pago de sobresueldos a empleados de la comuna.



La dura determinación contra el integrante del Frente Cambia Jujuy, espacio macrista que conduce el radical Morales, fue tomada por los concejales, que decidieron suspender al intendente por 120 días en una sesión especial. El despacho ejecutivo quedó a cargo del presidente del cuerpo, Cristian Ancheta, hasta que se resuelva la situación del jefe comunal.



En Catamarca, ni bien inició su mandato Raúl Jalil, se comenzaron a ver las irregularidades que iba cometiendo en el ejercicio de sus funciones de intendente de la capital de Catamarca.



Jalil está acusado en la justicia de haber desviado fondos nacionales que iban destinados al Hospital San Juan Bautista y que fueron a parar a la clínica privada Junín, propiedad del intendente y sus hermanos, también por la privilegiada conexión del servicio de línea de media tensión subterránea (13.2 KV, plazoleta Centeno - clínica Junín - plaza Virgen del Valle y salidas subterráneas en baja tensión de las SET de plazoleta Centeno - clínica Junín - plaza Virgen del Valle), elaborada por la empresa EC Sapem durante el año 2012 en la que además como denunciara El Diario de Catamarca, utilizara empleados de la comuna.



El convenio con la ART Interacción S.A., la cual brindaba la cobertura a los empleados municipales, con el servicio de las clínicas que le pertenecen al intendente. Interación, fue liquidada en Agosto del año pasado ya que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar y determinó “su liquidación forzosa, por no cumplir con las condiciones mínimas de viabilidad, atento que carecía de respaldo de capital exigido por las normativas vigentes”. y los trabajadores de la comuna capitalina pasaron a ser atendidos por la compañía Prevención ART que suscribió con la municipalidad un convenio que firmó uno de los hermanos del intendente, algo absolutamente prohibido por la ley de contrataciones del estado y la carta orgánica municipal.



El convenio por el cual le condonó a la Empresa Súper Canal. S. A. una deuda de casi 9 millones de pesos, y por la cual esa empresa de capitales mendocinos se comprometía a colocar cámaras en distintos puntos de la capital, las cámaras no llegaron a ser más de una docena , estaban en malas condiciones y el estado provincial pagó gran parte de las pocas que funcionan.



Las contrataciones a amigos y testaferros son corrientes, como parientes tal es el caso de la empresa Huasi Construcciones, propiedad del cuñado del intendente, actualmente lleva a cabo la urbanización del Barrio la Esperanza, cuya inversión es de más de 40 millones, y cuyas obras fueron adjudicadas de manera poco transparente, además de violar la carta orgánica y también la ley 3559.



Esto y mucho más han dejado hace años al intendente Jalil, en la puerta del juicio político, que por mucho menos motivos fue suspendido otro jefe comunal en Jujuy, casualmente de la fuerza Cambiemos como Jalil .



Este año por ser electoral, se renueva la mitad de los ediles que componen el cuerpo de concejales, en voz baja algunos ya hablan de la necesidad de denunciar primero ante el Concejo las irregularidades a las que de mantenerse en silencio los convierte en cómplices, otros piensan plantear el tema en el Partido, pero allí se plantea el de expulsar a quienes vienen traicionando los ideales del mismo. Al mismo tiempo de coquetear con otras fuerzas,como las de Cambiemos, un adversario por momentos amigable.



Aunque ya nadie banque a Jalil sobre todo sabiendo que sus chances en la comuna han concluido por designio de la Carta Orgánica en el límite de dos mandatos. Es además porque sus aspiraciones pretenden ser las de gobernar la provincia, un cargo demasiado alto para alguien sospechado de tanta corrupción, que el justicialismo y la sociedad en su conjunto no tolera más en la función pública.