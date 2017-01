Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 20:05 Visto: 14 Twitter Nacionales Chaco: Fueron a un balneario y los atacaron las palometas Unas personas fueron atacadas por palometas el pasado fin de semana durante la inauguración del balneario El Paranacito, ubicado en la localidad chaqueña de Puerto Vilelas, a unos 20 kilómetros de Resistencia. Las autoridades locales señalaron que aunque no se pudo detallar el número de casos, "no hubo heridos de gravedad". Debido a los ataques, decidieron cerrar hasta el jueves las instalaciones del balneario para colocar vallados con mallas que contengan a los peces, con el fin de evitar nuevos accidentes. "Lo que sucedió es que muchos de los bañistas que se acercaron hasta el balneario no respetaron las boyas de límite y las mallas que se instalaron y al sobrepasarlas algunas de ellas cedieron", explicó el intendente de Puerto Vilelas, Marcelo González. El intendente aseguró, además, que se realizarán tareas "para que no queden palometas del lado habilitado para bañarse". Fuente: Minuto Uno

