Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 19:51 Visto: 15 Twitter Nacionales Tiene 91 años, fue hasta la comisaría y sacó una pistola Una jubilada de 91 años sacó una pistola en la comisaría de San Francisco, Córdoba, al no obtener respuestas por una denuncia que había hecho por usurpación. Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió el lunes al mediodía cuando la mujer, llamada Genoveva González, llegó con el andador que necesita para desplazarse a la sede de la Departamental San Justo, ubicada en Libertador Sur 199 de esa ciudad del este cordobés, y solicitó averiguar sobre una denuncia por usurpación que había presentado. El personal que estaba en el sector de atención al público la hizo pasar a la oficina de guardia, donde luego la sumariante de la División Judicial le informó que la causa había sido elevada a la Justicia y que la policía ya no podía hacer nada hasta una nueva orden judicial. Según el parte policial, al recibir la noticia la mujer se sintió decepcionada y manifestó que si la justicia no hacía nada ella lo iba a hacer por mano propia, abrió su monedero y exhibió un revolver calibre 22 corto, con cinco cartuchos en su interior. Sorprendidos, los efectivos procedieron al resguardo del arma y a la detención de la anciana, que ahora está en su casa con prisión domiciliaria. Fuente: Minuto Uno

