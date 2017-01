Arroyo Salgado viajÃ³ a JerusalÃ©n y obtuvo el apoyo del presidente de Israel

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 19:51 Visto: 15 Twitter Nacionales Arroyo Salgado viajó a Jerusalén y obtuvo el apoyo del presidente de Israel Sandra Arroyo Salgado y las dos hijas del fiscal Alberto Nisman viajaron a Jerusalén, donde fueron recibidas por el presidente de Israel, Reuven Rivlin y autoridades del gobierno hebreo. "Espero que Israel nos ayude a que se haga justicia", dijo Arroyo Salgado durante el encuentro. Rivlin indicó que "tiene información de lo acontecido" y que "ha seguido con consternación la muerte de Nisman". Si bien manifestó que "no puede tener injerencia en los asuntos internos y las investigaciones argentinas", advirtió que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, "compartió informes con la administración norteamericana" sobre lo ocurrido. "Me encontré con Barack Obama y (Hillary) Clinton. Más allá de nuestras diferencias en lo que hace a los acuerdos suscritos con Irán, les manifesté que Irán sigue realizando actos de terrorismo", expresó el presidente hebreo. "Hay senadores tanto republicanos como demócratas que permanentemente preguntan por la denuncia de Nisman y su muerte", continuó. Con respecto al atentando a la embajada de Israel, en 1992, planteó que las autoridades de ese país suministraron información al respecto al gobierno argentino, "pero no vimos que se tomara en cuenta". Acerca de Alberto Nisman, Rivlin destacó el "valor del trabajo" del fiscal y manifestó: "Su muerte sin duda está vinculada a la investigación que realizaba respecto del atentado a la AMIA". En la misma sintonía se expresó Yuli Eldestein, presidente del parlamento hebreo (Knesset), al señalar "el coraje y la valentía" de quienes buscan la verdad, pero "lo que nos faltan son personas que traigan Justicia". "En la knesset reconocemos la tarea de Alberto (Nisman) en la búsqueda de la verdad y la justicia", sostuvo, y destacó la visita de la ex esposa de Nisman y su familia. "Vuestra visita nos es muy importante. Cuando me encuentre con políticos argentinos podré contarles que la familia me visitó preocupada por la denuncia e investigación de la muerte de Nisman y pedirles respuestas e información", señaló Eldestein sobre el viaje de la magistrada. Tras estos intercambios, Arroyo Salgado expresó su beneplácito por la recepción de las autoridades israelíes. "Quiero agradecer en nombre de mis hijas y mío personal por los reconocimientos a la tarea de su padre", consideró. "Gracias a las autoridades de Israel por el compromiso asumido frente al asesinato de Alberto", añadió. Nuevamente, la jueza reiteró que la muerte del ex titular de la UFI-AMIA "está absolutamente vinculada al trabajo que realizaba" y que está "científicamente probado con nuestros peritos que se trata de un asesinato". "Lo que para ustedes es obvio respecto al magnicidio, en mi país se ha manipulado políticamente desde antes de su asesinato", fustigó la magistrada. "Hemos vivido una campaña para intentar tapar el sol con una mano", finalizó. Las hijas y Arroyo Salgado irán al monumento recientemente inaugurado en la ciudad de Naharía en homenaje al fiscal fallecido, además de otras actividades que cumplirán y la visita al Muro de los Lamentos y el Memorial del Holocausto, Yad Vashem. Fuente: Infobae

