Hackearon mÃ¡s de 30 correos oficiales del Ministerio de Seguridad

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:41 Visto: 21 Twitter Nacionales Hackearon más de 30 correos oficiales del Ministerio de Seguridad Lo confirmó una pericia de la Policía Federal. Entre las cuentas afectadas está la de Patricia Bullrich, a quien le intrusaron la cuenta de Twitter. El trabajo también determinó que todo comenzó con un mail falso de la embajada de Bolivia Una pericia de la Policía Federal confirmó que entre 30 y 40 correos electrónicos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación fueron hackeados, entre ellos el de la titular de la cartera, Patricia Bullrich. Así lo reveló un trabajo que realizó la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal y que fue entregado al juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la causa por la intrusión la semana pasada a la cuenta de la red social Twitter de Bullrich. La pericia también confirmó que el acceso al Twitter de la funcionaria se realizó a través de un correo falso de la embajada de Bolivia mediante el "phishing", uno de los engaños cibernéticos más conocidos para poder obtener la contraseña de un mail o del banco de una persona. Se denomina phishing a las diferentes técnicas empleadas para adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Por lo general, el hacker envía un correo electrónico o mensaje como si fuera de alguna entidad reconocida y busca que la persona le brinde sus datos. Usualmente, estos mensajes maliciosos incluyen un link que luego deriva en una URL manipulada. De ese modo logran conseguir direcciones de mails, contraseñas, datos de tarjeta o cuenta bancaria. La cuenta de Twitter de Bullrich fue hackeada el jueves de la semana pasada. "Macri gato", "soy una borracha inútil que le queda grande este cargo igual que al presidente" y "este (sic) ginebra me pego fuerte", fueron algunos de los mensajes publicados junto con el número de celular de la Ministra, quien presentó una denuncia que quedó a cargo del juez Ramos y de la fiscal Paloma Ochoa. El magistrado le dio intervención a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que tras un análisis de los servidores y los discos rígidos del Ministerio concluyó que el hackeo alcanzó a entre 30 y 40 correos electrónicos oficiales. Uno de ellos, el de la propia Bullrich. El acceso se logró a través de un mail de una cuenta falsa de la embajada de Bolivia en ese país. Ese correo contenía un artículo periodístico verdadero que para leerlo había que ingresar a un enlace. Cuando eso se hacía, se pedía revalidar la contraseña. Pero como todo era falso y una pantalla, los hackers lograron obtener la contraseña y así ingresar al sistema. Eso es el "phishing". "A través del mail también tuvieron acceso a la cuenta de Twitter y al número de celular de Bullrich porque está asociado al correo", explicó una fuente de la investigación. Todavía no se conoce el alcance del daño que tuvo el hackeo a todos los mails pero sí que a través del ingreso ilegal tuvieron acceso al sistema del Ministerio. De hecho, en algunas cuentas de Twitter se publicaron capturas de pantallas de los servidores de información del organismo y de las cuentas de correo electrónico. "Tenemos varias líneas de investigación", señaló la fuente que mantuvo en reserva cuáles son para no frustrar sus resultados. Fuente: Infobae

