Cristina Kirchner ratificÃ³ la denuncia por la difusiÃ³n del audio de la charla con Parrilli

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:41 Visto: 22 Twitter Nacionales Cristina Kirchner ratificó la denuncia por la difusión del audio de la charla con Parrilli La ex presidente se presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos Acompañada por custodios y un secretario, la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner se presentó esta mañana ante el tribunal federal de Río Gallegos, ubicado entre las calles San Martín y Zapiola de la capital santacruceña, para ratificar la denuncia por "espionaje y persecución política" tras la difusión del audio de una charla con Oscar Parrilli. La ex mandataria estuvo tan solo unos minutos en el interior del edificio judicial. En su presentación, patrocinada por su sobrina Romina Mercado, Cristina Kirchner sostuvo que hubo "una maniobra de carácter criminal", sobre la cual responsabilizó al juez federal Ariel Lijo, quien había ordenado la intervención del teléfono de Parrilli, la Corte Suprema de Justicia y el presidente Mauricio Macri. La ex jefa de Estado llegó al juzgado en un auto particular, acompañada de dos camionetas con sus custodias, con dos agentes de seguridad cada una y a la salida, según informó OPI Santa Cruz. En la denuncia, presentada el jueves pasado y ratificada hoy, Cristina Kirchner aseguró ser víctima de "falsas denuncias", al tiempo que dijo padecer "maniobras de seguimiento" de todos sus movimientos, tanto en Santa Cruz como cuando viaja a Buenos Aires. Fuente: Infobae

