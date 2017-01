La brutal agresiÃ³n a un obispo latino mientras daba misa en EEUU

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:16 Visto: 27 Twitter Mundo La brutal agresión a un obispo latino mientras daba misa en EEUU Monseñor Manuel Aurelio Cruz, de origen cubano, oficiaba la ceremonia en Newark, New Jersey, cuando un hombre se subió al púlpito y lo golpeó Manuel Aurelio Cruz celebraba una misa dedicada a Roberto Clemente, un famoso beisbolista de Puerto Rico que jugó en las Grandes Ligas de Estados Unidos, cuando fue agredido. Según detalló ACI Prensa, el atacante fue identificado como Charles Miller y fue arrestado luego de que le pegara al obispo auxiliar de Newark en el rostro. Miller, que estaba en el templo durante la celebración, se puso de pie, se dirigió al altar y golpeó en la cara al cura. "Estamos agradecidos a las fuerzas del orden porque pudieron arrestar al atacante. Esto no es algo que esperábamos que suceda en alguna de nuestras iglesias", se lamentó James Goodness, vocero de la Arquidiócesis de Newark. El obispo de 63 años fue llevado al hospital para ser atendido. La agencia católica detalla que Cruz nació el 2 de diciembre de 1953 en La Habana, Cuba. Llegó con su familia Estados Unidos en 1966. Fue ordenado sacerdote en 1980 en Newark, arquidiócesis de la que es obispo auxiliar desde el año 2008. "Esto es realmente una de las cosas más chocantes que he visto alguna vez. Que un obispo haya sido atacado mientras hacía las oraciones iniciales de una misa, honrando a alguien humanitario como Roberto Clemente, es algo horrendo", afirmó el concejal Aníbal Ramos Jr. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626