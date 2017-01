Dictaron la conciliaciÃ³n obligatoria en el conflicto de Latam

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:16 Visto: 26 Twitter Nacionales Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de Latam Luego de que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) amenazara con realizar un paro en Latam Argentina por 254 horas durante todo el miércoles, en pleno recambio turístico, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que la medida de fuerza quedó desafectada y no habrá inconvenientes en los vuelos. Si bien aún APTA no fue notificado de la conciliación, se espera que acaten la medida. En un comunicado, el gremio aeronáutico había informado que realizaban el paro porque se agotaron "todas las instancias de negociación llevadas a cabo durante varios meses" y detallaron que la empresa quebrantó "sistemáticamente numerosos puntos convencionales acordados y subscriptos entre APTA y la Empresa; referentes a la capacitación, modalidad de trabajo, categorización, funciones laborales, dotación por flota y remuneraciones, entre otras cuestiones". A ello se suma, agregaron los sindicalistas, que la empresa se retractó "de firmar diversas mejoras salariales para la paritaria 2016-2017 previamente aceptadas, similares a las ya otorgadas al personal que cumple funciones que no son de carácter técnico aeronáutico". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626