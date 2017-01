Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:16 Visto: 26 Twitter Nacionales El abogado del anestesista se cruzó al aire con el papá de la joven agredida “Vos hacés esto por plata”, increpó el papá de la chica al letrado Luego de que esta mañana Belén Torres fuera trasladada de urgencia al hospital Rivadavia, presuntamente tras haber sido golpeada por el anestesista Gerardo Billiris, el abogado del médico y el papá de la víctima se cruzaron en un móvil en vivo. A horas del ataque, con la joven internada y el médico en manos de la justicia, Marcelo Chumbita, abogado del acusado, y Rubén Torres, papá de la víctima, protagonizaron un tenso cruce televisivo. "Vos cobrás para hacer lo que hacés" comenzó acusando Torres al abogado, que se defendió aclarando que él además de representante legal es "amigo de la familia" de Billiris. "Yo estoy cumpliendo mi tarea de defensor, y nadie sabe las circunstancias de lo que pasó porque la chica no pudo declarar y mi cliente tampoco", siguió Chumbita, intentando calmar la situación. "Me gustaría que la veas, porque si la ves no lo defendés a tu amigo si es que tenés algo de humano adentro", dijo por su parte Torres haciendo referencia al estado en el que se encuentra su hija, momento en que el jurista decidió guardar silencio. "Entiendo el dolor del padre", quiso aclarar más tarde Chumbita, ya fuera de comunicación con el familiar de la joven y en dialogo con el canal de noticias TN. En ese marco agregó también que según pudo saber Belén y el anestesista habían comenzado hace poco una relación sentimental, versión que el padre de la chica había desmentido más temprano esta tarde sosteniendo que su hija era empleada del médico. Fuente: Infobae

