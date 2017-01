DejÃ³ a su perro encerrado en el auto para hacer kayak y muriÃ³ sofocado por el calor

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 18:16 Visto: 28 Twitter Nacionales Dejó a su perro encerrado en el auto para hacer kayak y murió sofocado por el calor El dueño estuvo en la playa mientras el animal padecía el encierro y las altas tempraturas Un grave caso de maltrato animal se registró en la localidad bonaerense de Quequén. Un hombre llegó a la playa en automóvil acompañado por su perro y dejó al animal en el interior mientras se fue a practicar kayak. El can falleció como consecuencia del encierro y las altas temperaturas que padeció durante varias horas. El Peugeot 307 gris se estacionó sobre la calle 502, frente a las playas de Quequén, cerca de las 9. Recién pasadas las 13, un grupo de personas que transitaban por la rambla advirtieron el sofocamiento del perro y decidieron hacer algo al respecto. Preocupados, los veraneantes rompieron uno de los vidrios del vehículo para liberar al can, que tras el rescate fue trasladado a una veterinaria de la localidad balnearia. Allí fue atendido y murió a las pocas horas. El caso causó conmoción en Quequén y la imagen del animal no tardó en expandirse por todo el territorio nacional a través de las redes sociales, donde los usuarios expresaban su bronca ante la irresponsabilidad del automovilista. Fuente: Infobae

