Ernesto Sanz: “Macri está domando el potro”

El ex senador Ernesto Sanz calificó como positiva la reunión que llevó adelante ayer el presidente Mauricio Macri con los dirigentes del PRO y la cúpula del radicalismo y señaló que "hay un profundo clima de unidad y un gran estímulo". En ese marco destacó que pese a lo que la oposición quiere hacer creer, el mandatario está domando el potro, que en Argentina no es cosa menor". "Fue una muy buena reunión, muy positiva, todos nos planteamos, y cuando digo todos, incluido el Presidente, la necesidad que Cambiemos debe dar este año un paso más adelante en lo que ha sido su historia", contó Sanz al dar detalles del encuentro con Macri, en el marco de las perspectivas electorales del frente para 2017. Esta mañana en diálogo con radio Mitre, el ex senador advirtió que "ahora viene en 2017 un desafío enorme, que es el de transformarse en una sólida coalición política". "Estamos muy fuertes, muy sólidos, muy entusiasmados, lo noté al Presidente muy enchufado", aseguró Sanz. "Hay un profundo clima de unidad", remarcó. Sanz reveló que en la provincia de Buenos Aires hay varios candidatos: "No solamente está la doctora (Elisa) Carrió, el radicalismo hace rato que viene promocionando una figura, que es Facundo Manes, pero hay muchos otros candidatos". "El tema de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros ayer hemos promovido que haya una mesa de diálogo y entendimiento", agregó. En esa línea, Sanz señaló que Macri está firme frente a la adversidad, y que pese a que haya sectores interesados, puntualmente desde la política, en hacerlo ver de otra manera, el presidente está domando el potro, y domar el potro en Argentina no es una cosa menor".

Fuente: ElCronista

