Desde el miÃ©rcoles, los comercios deben diferenciar precios de contado y financiados

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 11:19 Visto: 177 Twitter Comercio Desde el miércoles, los comercios deben diferenciar precios de contado y financiados Comienza a regir la medida que busca transparentar los precios. Representantes de consumidores y comerciantes consideran que será positivo. La diferenciación entre precio al contado y financiado empezará a regir este miércoles en los comercios de todo el país. Según algunos referentes de Defensa del Consumidor, la medida es una manera de transparentar los precios en una economía en la que empieza a bajar la inflación. "Este descenso de la inflación permite trabajar en las distorsiones de precios que existían. A partir del miércoles se eliminan los recargos si no se paga en efectivo", dijo Blanco Muiño, de Defensa del Consumidor de Buenos Aires. Sobre el riesgo de que aumente el precio en las compras financiadas consideró que "las cadenas comerciales lo que quieren es vender más, no hay argumento para decir que pueden aumentar las tasas cuando la inflación está bajando".

A su criterio, "la medida apunta a transparentar y generar competencia. Las cuotas sin interés camuflaban el verdadero precio. Ahora habrá competencia entre tarjetas y bancos", opinó. La medida de diferenciar el precio al contado del financiado cuenta con la adhesión de entidades como la Cámara de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), comerciantes Pymes y la Federación de Comerciantes de Electrodomésticos del interior del país. "Se quiere transparentar lo que antes estaba implícito. Ahora se hará explícito la diferencia entre el pago al contado y en cuotas. Es un incentivo para la compra al contado. El riesgo es que las grandes cadenas comerciales aumenten el precio financiado", dijo Damián Di Pace, el titular de la consultora Focus Market.

Mejor para decidir Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo a Télam que la medida es "buena, acertada", porque "le da más información al consumidor en el momento de decidir una compra". "Aumentaban el precio de contado para encubrir la alta tasa de interés que están cobrando con la venta en cuotas", consideró Polino. A partir de febrero el precio de contado y el precio en cuotas deberán aparecer juntos, mostrando la diferencia entre uno y otro. Fuente: LaVoz

