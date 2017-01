Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 10:24 Visto: 4 Twitter Nacionales Un médico anestesista apuñaló a su pareja en un departamento de Palermo Ocurrió en un edificio ubicado en la calle Beruti al 4500. La víctima está internada en terapia intensiva. “La vi salir moribunda y escuché los gritos”, dijo el encargado Un médico anestesista de al menos 40 años atacó violentamente a su pareja dentro de un departamento en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió esta mañana en un edificio ubicado en la calle Beruti al 4500. De acuerdo con el relato de los vecinos, se encontraron vidrios rotos por todo el lugar. Si bien aún no se estableció cómo se llevó a cabo el ataque, una primera versión sostiene que la mujer resultó herida con cortes en la cara al caer sobre una mesa vidriada tras ser agredida por el médico en medio de una discusión.

Según relató Leonardo, el encargado, se escucharon los gritos de la víctima mientras pedía ayuda. "La vi salir moribunda", expresó el testigo, quien dijo que la ambulancia tardó en llegar unos 40 minutos. La mujer, de poco más de 20 años, fue llevada al hospital Rivadavia, donde está internada en grave estado. "Yo le vi cortes a la chica en la cabeza y botellas rotas en el palier. Esto ocurrió en el sexto piso", agregó el encargado. Entre otros detalles, reveló que el sospechoso le dijo "que no sabía lo que había ocurrido". "De hecho me preguntó qué era lo que había pasado", sostuvo. El acusado fue identificado como Gerardo Billiris y fue llevado a la comisaría 23, en Palermo. "Hubo rotura de vidrios y el pasillo está lleno de sangre", agregó el testigo, quien dijo que a la joven víctima no la conocía y que el médico nunca se mostró violento ni protagonizó algún altercado. "Era una buena persona", agregó Leonardo. El empleado contó que el médico "es una persona bastante tranquila" y añadió que "ayer, alrededor de las cinco o seis de la tarde" llegó junto a la mujer. "Él tenía excesos en sus horas libres", señaló el encargado.

Fuente: MinutoUno

