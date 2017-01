May activarÃ¡ el Brexit el 9 de marzo, segÃºn un diario

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 31 Enero 2017 08:53 Visto: 4 Twitter Reino Unido May activará el Brexit el 9 de marzo, según un diario La primera ministra británica quiere que el Parlamento apruebe la salida de la Unión Europea el 7 de marzo y dos días después iniciar el proceso, afirmó el periódico "The Times". La primera ministra británica, Theresa May, activará el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el próximo 9 de marzo, al coincidir con la cumbre europea de Malta, afirmó el periódico "The Times". May quiere que la legislación que apruebe la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones formales sobre la salida de un país comunitario de la UE, esté aprobada por el Parlamento el 7 de marzo, añade el rotativo. La jefa del Gobierno había indicado hasta ahora que activará el proceso antes de finales de marzo, pero ayer, según el diario, el Gobierno comunicó a la Cámara de los Lores (alta) que quiere que el proyecto de ley quede aprobado para el 7 de marzo. Los diputados británicos empiezan a debatir este en la Cámara de los Comunes -a partir de las 12.45 GMT- el proyecto de ley que autorice la invocación del decisivo artículo, después de que la Justicia británica dictaminase la semana pasada que el Gobierno necesita permiso parlamentario para comunicar el "brexit". "The Times" señala que los líderes de los todavía 28 miembros de la UE ser reunirán el 9 de marzo en Malta, lo que le dará a May la oportunidad de comunicar que activa el artículo 50. Fuente: Télam

