Buscan a una argentina que desapareciÃ³ en FlorianÃ³polis

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 20:19 Visto: 13 Twitter Nacionales Buscan a una argentina que desapareció en Florianópolis Familiares buscan intensamente a una joven que había viajado a Brasil en diciembre y fue vista por última vez el 19 de enero en Florianópolis. Vanina Cáceres, de 25 años y oriunda de Venado Tuerto, es estudiante de maestra jardinera y viajó a Brasil el 22 de diciembre, pero desde el 19 de enero no se sabe nada de su paradero, por lo que su madre comenzó una búsqueda a través de las redes sociales, mientras que este lunes haría la denuncia policial correspondiente. "No tengo ninguna señal de ella desde el 19, cuando llamó y dijo que estaba en Florianópolis", manifestó a Télam. Erica, la mamá, quien afirmó que la joven se comunicaba con ella a diario, "incluso cuando se iba a ir por dos o tres días a algún lugar donde podía no haber señal de celular".



La mujer contó que su hija "tiene un tatuaje de una mariposa en la pantorrilla y en el empeine tiene tatuados los nombres de sus hermanos Joel y Daniel". También contó que un amigo de Vanina se comunicó con ella y le dijo que la última vez que la vio "se iba para Campeche", unos 20 kilómetros al sur de Florianópolis. Fuente: Minuto Uno

