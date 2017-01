Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 20:19 Visto: 14 Twitter Nacionales El colectivero de la línea 53 que rescata perros en medio de la tormenta El hecho se registró en Hurlingham, donde un chofer resguardó a dos animales luego de que se desatara un verdadero temporal en esa ciudad. Su identidad es un misterio y la acción de viralizó a través de las redes. El hombre, de quien no se conoce la identidad (como todo buen superhéroe), es colectivero de la línea 53 y su gesto en medio de la tormenta que azotó a todo Hurlingham el martes pasado se volvió viral y conmovió a todos. El episodio ocurrió cuando una fuerte tormenta se desató el martes de la semana pasada en dicho distrito del Conurbano bonaerense. En ese momento, el colectivero realizaba su recorrido habitual y advirtió la presencia de dos perritos en la calle y bajo el temporal. El hombre no lo pensó un segundo: detuvo la marcha de su unidad, bajó y se llevó a los canes, que estaban aterrados por las intensas lluvias. La imagen fue captada por los propios usuarios de la línea 53, quienes subieron las fotos a las redes y se viralizaron.



Una testigo del hecho contó varios detalles: "Eran dos perritas muy asustadas. Yo bajé en Bella Vista y seguían viaje. Me dio pena, ojalá las haya bajado al volver de La Boca por donde subieron", compartió Stella Maris San Martín. Y amplió: "Nunca intentó bajarlas, les hablaba como si fueran propias". Hasta el momento, se desconoce la identidad del colectivero héroe del que todos hablan. Fuente: Minuto Uno

