Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 19:36 Visto: 30 Twitter Nacionales El informe forense reveló que Lourdes Quevedo murió por consumir una mezcla de drogas y alcohol En el cuerpo de la joven de 16 años que participó del juego “Yo nunca” encontraron rastros de psicofármacos y alcohol La sociedad de la localidad santafecina de Venado Tuerto aún no logra salir de la conmoción que le generó la muerte de Lourdes Ayelén Quevedo, una joven de 16 años que falleció luego de tomar un cóctel de alcohol y drogas en las denominadas "previas". Ayelén falleció el sábado por la noche luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Este lunes, Gustavo Mancini, el médico forense que realizó la autopsia, reveló que en el cuerpo de la joven se encontraron rastros de "Rivotril, Reynol y Valium". "Tenemos chequeada la presencia de ciertas drogas en orina. Sabemos la cuestión cualitativa. Falta chequear la cuantitativa, que se realizará en la morgue judicial de Santa Fe", sostuvo Mancini en una entrevista con el diario rosarino La Capital. En referencia a la causa de la muerte, el médico aseguró que Lourdes sufrió "un paro cardiorrespiratorio producto de un cuadro de depresión porque los psicofármacos alteran el sistema nervioso. Y los mismos se potencian con la ingesta de alcohol". Mancini consideró que por el cuadro clínico que tuvo la joven santafecina "no parece hacer consumido drogas de diseño, aunque estas con más difícil de identificar". La menor murió luego de ingerir un cóctel de alcohol y psicofármacos en la madrugada del último viernes. Lourdes participó de una fiesta en el Complejo Habitacional "Mateo Fernández", en la que habría formado parte de un juego llamado "Yo nunca". Según pudo averiguar Infobae, en el juego uno de los participantes reconoce no haber dicho o hecho algo y, aquellos presentes que sí lo hayan hecho deben tomar un trago de las copas. Según testimonios de su círculo cercano, Lourdes nunca había consumido drogas. Sólo tomaba alcohol en las fiestas que se hacían en su ciudad natal. Hasta el momento, la causa fue caratulada como "muerte dudosa". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626