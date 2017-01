Nueva visita de legisladores argentinos a Gran BretaÃ±a

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 19:36 Visto: 26 Twitter Nacionales Nueva visita de legisladores argentinos a Gran Bretaña El senador Federico Pinedo también se reunió con el Partido Conservador. fortaleciendo el vínculo con la UDI, a la que el PRO se afilió la semana pasada Se trata de la segunda visita de legisladores argentinos al Reino Unido desde la llegada de Cambiemos al Gobierno. El primero se concretó en junio del año pasado. Durante los años kirchneristas esos viajes se habían interrumpido, porque la política era evitar los vínculos bilaterales fuera del ámbito de las respectivas cancillerías. Pero este encuentro se da en un contexto nuevo, cuando Gran Bretaña inició el camino de su separación de la Unión Europea, lo que abre nuevas oportunidades a la Argentina. Los senadores Federico Pinedo (Cambiemos), Rodolfo Urtubey (FPV), Luciana Crexell (MPN) y los diputados Eduardo Amadeo (Cambiemos), Margarita Stolbizer (GEN) y Alejandro Grandinetti (FR) llegaron el sábado a Londres para cumplir una agenda definida como de alto nivel político que incluye visitas a Edimburgo y Glasgow. Hoy al mediodía tuvieron un almuerzo de trabajo con el ministro de Comercio e Inversiones Greg Hands, donde el funcionario destacó la vocación de incrementar el comercio del RU con las economías en crecimiento. "Nada es de un día para el otro, y Gran Bretaña aún no formalizó su salida de la UE, pero el hecho de que los productos europeos ahora tendrán que pagar arancel para ingresar a Gran Bretaña, abre una ventana de oportunidades para países como el nuestro, que tiene infinitos productos agrícolas y de alta calidad para vender", dijo a Infobae el diputado Amadeo. Y agregó: "Este es un momento muy especial para las relaciones internacionales, donde parece que todo lo conocido está cambiando, pero también es posible verlo de un modo positivo, en el sentido de que está todo muy abierto y podemos aprovecharlo". Después de años donde la Argentina evitaba la relación bilateral con Gran Bretaña, salvo a través de sus cancillerías, tras la llegada de Cambiemos al Gobierno se destacaron numerosos encuentros a distintos niveles, especialmente los vínculos parlamentarios caracterizados como "elemento crucial de la relación bilateral", tal como lo expresa el borrador que les fue entregado a los legisladores argentinos al que tuvo acceso Infobae, una ampliación del "Comunicado Conjunto" firmado entre ambos países el año pasado. Allí se anuncia la posibilidad de que el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, viaje durante el 2017 a la Argentina. También se resume la agenda bilateral en 13 tópicos entre ambos países, a saber: lucha contra la corrupción y el narcotráfico, cambio climático, ciencia y tecnología, derechos humanos, cuestiones de género, arte y cultura, educación y deporte, turismo, OCDE, Antártida y defensa, además de las definiciones en materia de consultas política y mecanismos de diálogo y comercio e inversiones. También se explica en ese papel que "la embajada argentina ante el Reino Unido ha propuesto un plan de acción para la promoción de las exportaciones argentinas y el desarrollo de inversiones en nuestro país para el 2017, que busca llevar a la práctica los compromisos asumidos en el Comunicado Conjunto del pasado 13 de setiembre", con la organización de misiones comerciales, seminarios y difusión de la oferta nacional exportable. Los vínculos entre ambos países se profundizaron desde el 13 de setiembre del año pasado, cuando se firmó el ya citado "Comunicado Conjunto" entre la canciller Susana Malcorra y y el ministro para Europa y las Américas, sir Alan Duncan, que visitó nuestro país, donde se comprometieron a mantener una "agenda positiva" para desarrollar lazos más cercanos y cooperación mutua. El comunicado conjunto tuvo duras críticas de la oposición, y también de Elisa Carrió, la presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y aliada del Gobierno. Sin embargo, la Cancillería argentina defendió la postura de diálogo sin resignar los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, posición que los legisladores argentinos se encargan de explicitar ante cada encuentro. Mañana por la mañana, por otro parte, Duncan recibirá en su despacho al grupo argentino. Otro aspecto interesante de la agenda es la reunión que ya mantuvieron con el alcalde de Londres, el musulmán Alderman Andrew Parmley, que ya confirmó que tiene previsto visitar Buenos Aires en mayo o junio de este año. El sábado, apenas llegó a Londres, Pinedo mantuvo un encuentro con el director internacional del Partido Conservador, Colin Bloom. Después de formalizar la afiliación del PRO a la Unión Demócrata Internacional, primicia que dio Infobae la semana pasada, la reunión con uno de los partidos más influyentes en la internacional de centro derecha adquiere especial relevancia y muestra la importancia que el Gobierno argentino le está dando al realineamiento global. El embajador británico en la Argentina, Mark Kent, está acompañando a la delegación argentina desde hoy y durante toda la semana, invitados por el Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria que, de hecho, era el espacio institucional de diálogo que estuvo abierto durante los años kirchneristas. "Tuvimos varias reuniones y bastante duras en el marco de las reuniones que hace bianualmente la UIP alrededor del mundo, pero nunca viajamos a Gran Bretaña", confirmó un ex funcionario. "Una pena que Julián Domínguez no haya tenido la posibilidad de viajar en los cuatro años que fue presidente de la Cámara de Diputados a Londres. Se perdió de visitar una ciudad única", dijo. Fuente: Infobae

