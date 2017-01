Cristina Kirchner responsabilizÃ³ a Macri por los dichos de GÃ³mez CenturiÃ³n sobre la Dictadura

El debate sobre los desaparecidos y el rol de la última dictadura militar provocó enorme revuelo por unas polémicas afirmaciones de Juan José Gómez Centurión. Y Cristina Kirchner no quiso quedarse fuera del debate. "Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, 'es un espanto'- Pero de verdad, ¿se sorprenden?", reflexionó la ex Presidente en las redes sociales, sobre los dichos del titular de la Aduana, quien el domingo por la noche señaló que no cree que "haya existido un plan sistemático para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento". Al respecto, Cristina Kirchner apuntó: "Este es el gobierno que hablaba de 'terminar con el curro de los DDHH', que tiene entre sus funcionarios a los civiles que se enriquecieron con la dictadura y nunca fueron juzgados; entre ellos la familia presidencial". La ex jefa de Estado no quiso que la crítica quedara centrada únicamente en la figura del titular de la Aduana y por eso puso el foco en el actual presidente argentino: "Gómez Centurión cometió apología del delito. Las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición. La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri". No es Gómez Centurión. Es Macri. pic.twitter.com/AwMBYRQKNt — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2017 Fuente: Infobae