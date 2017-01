Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 19:36 Visto: 33 Twitter Nacionales Pidieron detener a dos directivos de Uber y que bloqueen la aplicación en todo el país La fiscalía de la Ciudad solicitó la detención del CEO y del gerente general La Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires dio un paso más en su batalla judicial contra Uber, la empresa de choferes que desembarcó en Argentina el 12 de abril de 2016 y todavía, tanto por impedimento de la Justicia como por las quejas de taxistas, no pudo asentarse de manera definitiva. Ahora, el fiscal de la causa, Martín Lapadú, solicitó dos medidas a la jueza María Fernanda Botana. La primera es la detención del CEO, Mariano Otero, y del gerente general, Diego Mariano Oliveira. La otra es el bloqueo de la página y la aplicación en todo el país. Para el primer pedido, la jueza resolvió no hacer lugar ya que los directivos se pusieron a derecho y entendió que no había flagrancia. Ambos se presentaron en la fiscalía y en el juzgado para aclarar su situación y por el momento permanecerán en libertad. En cambio, Botana sí hizo lugar al bloqueo en todo el país de la página y la aplicación. Esto se hará efectivo cuando la sentencia esté firme, que podría ser durante esta semana o al principio de la próxima ya que Uber tiene tres días para apelar la decisión y luego la Cámara debe resolver en 48 horas. Esto ya había sido solicitado en septiembre de 2016, cuando se realizaron 13 allanamientos a oficinas y casas de conductores y gerentes, pero si bien se había permitido el bloqueo parcial de la aplicación solo en la ciudad de Buenos Aires, no se pudo llevar a cabo porque las empresas de internet acusaron que no podían solamente bloquear una parte, sino que debía ser total. Actualmente, los choferes están imputados por lo que indica el primer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional, que prohíbe la actividad lucrativa en espacio público, y la pena es una multa de $200 a $600. A los gerentes, en cambio, se les aplica el segundo párrafo que es la organización de la actividad lucrativa, penada con una multa que va desde los $5.000 a $60.000 o arresto de cinco a veinte días. La respuesta de Uber A través de un comunicado, la empresa confirmó que la jueza Botana "rechazó enfáticamente la solicitud – efectuada por el Fiscal Lapadú – de aprehensión de Mariano Otero, por ser 'manifiestamente improcedente'" y ratificaron que "los directivos de Uber no podrán ser detenidos bajo ningún argumento". Si bien admitieron que la magistrada "prohibió llevar adelante el bloqueo del sitio web de UBER en todo el país hasta tanto la Cámara de Apelaciones del fuero confirme esta decisión" recordaron que la Cámara en otra oportunidad "ya se manifestó prohibiendo el bloqueo". Fuente: Infobae

