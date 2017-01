Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 17:26 Visto: 110 Twitter Nacionales Acribillaron a un empresario en plena calle para robarle 6 millones de pesos Delincuentes armados con pistolas 9 mm. y fusiles FAL dispararon 40 balazos a la camioneta en la que se movilizaba. La víctima era dueña de una distribuidora de golosinas y cigarrillos y se dirigía a depositar dinero a un banco Un empresario murió acribillado a balazos en medio de una calle de Florencio Varela: un grupo de delincuentes lo abordó y le robó 6 millones de pesos. La víctima, identificada como Aldo Oscar Venturini, de 69 años, era el dueño de una distribuidora de cigarrillos y se dirigía a uno de los bancos de la zona para depositar lo recaudado. El hecho ocurrió a las 9.50 de la mañana, en la calle República de Francia y Calchaquí, a dos cuadras del Camino General Belgano, y dejó una imagen terrible: el cuerpo de Venturini quedó al costado del asfalto; a su lado estaba su camioneta Ford Master con todos los vidrios rotos y las huellas de al menos 14 impactos de bala. El custodio herido fue derivado al hospital de El Cruce. El empresario se trasladaba al banco con dos custodios, que eran policías bonaerenses de franco: uno de ellos sufrió un balazo en la mano y otro en el pie; el segundo hombre de seguridad salió ileso del ataque. Según los comentarios de testigos, la camioneta transitaba por la calle Francia, cuando fue interceptada por una 4×4 de la que bajaron los delincuentes. Sin mediar palabra, los ladrones abrieron fuego contra la camioneta con armas 9 mm. y ametralladoras FAL. Luego se llevaron el dinero. Los testigos indicaron que, al menos, se escucharon 40 disparos. La camioneta 4×4 de los delincuentes, una Ford Ranger fue encontrada horas después en las inmediaciones del lugar de los hechos, en la esquina de Humantay y Eslante, por lo que se presume que escaparon en otro vehículo. Varias manchas de sangre aparecieron en el asiento delantero de la camioneta. Hasta el momento, no hubo mayores precisiones en la investigación, que quedó a cargo de la DDI de Florencio Varela de la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes del caso. Sin embargo se estima que hubo un entregador. Venturini, según confirmaron familiares del empresario fallecido a Infobae, era "el dueño" de Casa Dany SRL, una de las principales distribuidoras de cigarrillos de la zona sur, llamada así por su hijo mayor, Daniel Oscar, el principal socio de la firma. Venturini padre, de acuerdo al Boletín Oficial, nunca fue parte de la composición societaria de Casa Dany, una empresa familia: sus tres hijos integraban el directorio de la empresa desde 2001. Casa Dany tenía otros objetos además de vender cigarrillos: la firma también estaba destinada al rubro inmobiliario, en el que Venturini padre estaba registrado ante la AFIP. El negocio, con su oficina principal en San Francisco Solano, era por lo menos exitoso; su balance comercial para 2013 indicó ventas netas por más de 220 millones de pesos en aquel año. En 2012 había facturado 180 millones también en ventas netas. Esta tarde, el hijo mayor de Venturini fue citado por la Policía Bonaerense para declarar. "Daniel está en la comisaría", aseguró su esposa a media tarde. Mientras tanto, otros miembros de la familia no podían ni siquiera esbozar una teoría. "Estoy como incomunicada. Si iba a depositar la recaudación cuando lo mataron, te juro no sé", aseguró una nieta del empresario fallecido a este medio. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626