El plan suena tentador. Unos días de descanso, un viaje a través de la Cordillera de los Andes y precios mucho más baratos que los que se consiguen en la Argentina. Sin embargo, lo que deberían ser un par de días de relax podrían convertirse en una experiencia muy desagradable. Testigo de ello son los turistas que este fin de semana sufrieron varias horas de cola para regresar a la Argentina luego de un par de días de descanso en el país vecino. El cambio de quincena provocó desbordes en el paso internacional Cristo Redentor y colas de más de tres kilómetros. La cuenta oficial de Twitter del paso Cristo Redentor informó que se trabajó durante el fin de semana a "máxima capacidad" y alegó las demoras a "los excesos de compras en Chile" y a los intentos de "ocultamiento de mercaderías" La red social fue caja de resonancia también de las críticas de las familias que sufieron las demoras. Muchos se quejaron por la falta de baños en condiciones e hicieron una recomendación sensata: ¿por qué no organizan una fila para las personas que no tienen bienes para declarar? Chile se convirtió en un paraíso para los compras de los argentinos, quienes encuentran precios hasta 50% más baratos en indumentaria y tecnología. Además, tienen la posibilidad de visitar cadenas que no están radicadas en el país. Por eso los vehículos llegan repletos a la frontera y se genera un cuello de botella en los controles de la AFIP. De acuerdo con las normas vigentes, cada pasajero tiene una franquicia de USD 150 para hacer compras en Chile. Si se supera ese umbral, se debe pagar un impuesto equivalente al 50% del excedente. "Sin contar las transacciones en efectivo, el año pasado los argentinos gastaron USD 836 millones", aseguró Bernardita Silva, directora de la CNC, en diálogo telefónico con Infobae desde Santiago de Chile. Esto incluye los consumos en comercios, shoppings, supermercados y restaurantes, como en los hoteles que se pagan en el país vecino. Mientras que las compras de todos los extranjeros con tarjeta cerraron con un alza real de casi 18%, las transacciones de argentinos se dispararon un 104 por ciento. "La suba interanual para las compras argentinas había sido del 168% en 2015, y desde ahí ya partimos de una base de comparación alta para el 2016", dijo Silva, para explicar el ritmo de crecimiento menor.

