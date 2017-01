"Probablemente fue un error tocar los feriados", admitiÃ³ el Gobierno

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 10:13 Visto: 3 Twitter Feriados "Probablemente fue un error tocar los feriados", admitió el Gobierno El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que fue un error volver movibles los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio y se mostró a favor de la marcha atrás del Gobierno. "La intención era tratar de ordenar el esquema de feriados con más racionalidad. Y probablemente, como marca la corrección, haya sido un error haber tocado algunos feriados que tienen mayor sensibilidad", opinó el ministro que elogió "poder enmendar" esa situación. "Me parece que con feriados tan simbólicos como el 24 y con otros también, hay que reflexionar en los ámbitos educativos y laborales y no tomarlo como un feriado en términos vacacionales o de descanso", concluyó en una entrevista radial. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había establecido que los feriados que conmemoraban el día de la Memoría, la Verdad y la Justicia, la gesta de Malvinas y la creación de la bandera se moverían de fecha suscitó críticas desde diferentes sectores. Y el sabado, el Gobierno informó que el Presidente había revertido esa decisión "luego de escuchar diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajado en pos de la unidad". En la misma entrevista, Garavano habló de la postura oficial de investigar a jueces sospechados de corrupción. "Es una paradoja que investiguen a funcionarios de corrupción los jueces sospechados de corrupción", sostuvo. Y agregó que esperan el apoyo del Consejo de la Magistratura para terminar con esa situación. "Ellos (por los jueces) tienen que marcar el ejemplo, si no va a ser muy difícil dar marcha atrás con la cultura de estos últimos 10 años donde la corrupción fue algo tan naturalizado", sostuvo el funcionario. Fuente: MinutoUno

