Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Enero 2017 09:34 Visto: 151 Twitter Nacionales Los docentes amenazan con no iniciar las clases en todo el país El titular de Suteba, Roberto Baradel, rechazó por Radio 10 la intención oficial de que las paritarias docentes se diriman por provincias. "Si no hay paritaria nacional, hay conflicto a nivel nacional", advirtió. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, cuestionó la decisión del gobierno nacional de que las paritarias docentes se diriman por provincia y amenazó con un paro en caso de que no haya una discusión a nivel nacional. Además, recordó que la el Gobierno "había anunciado que en la segunda quincena de enero se iba a reunir" con los gremios docentes, hecho que no ocurrió. En este sentido, consideró que "la estrategia del Gobierno es llevar la paritaria cerca de marzo y responsabilizarnos por el no inicio de clases". "Queremos discutir la pérdida del poder adquisitivo que está en el 8% y el 25% aproximadamente de inflación", anticipó.

