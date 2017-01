Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 28 Enero 2017 09:40 Visto: 6 Twitter Nacionales Para el gobernador Schiaretti el 24 de marzo debe ser feriado fijo El mandatario provincial se diferenci贸 de lo resuelto por el Gobierno Nacional que dispuso esa fecha entre los asuetos m贸viles. El gobernador de C贸rdoba, Juan Schiaretti, consider贸 que el 24 de marzo, D铆a de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, "debe ser un feriado fijo", a diferencia de lo resuelto por el Gobierno Nacional que dispuso esa fecha entre los feriados m贸viles. Schiaretti afirm贸 el viernes, durante una visita a la ciudad cordobesa de R铆o Cuarto, que Argentina "tiene cuatro feriados que por ser fechas fundacionales para el pa铆s tienen que ser inamovibles. Ellos son los d铆as 25 de mayo; 9 de julio, 20 de junio y 24 de marzo". 鈥淓stos cuatro feriados no pueden ser cambiados de fecha, son fundacionales en el pa铆s鈥, subray贸 y consider贸 que el 24 de marzo, 鈥渆s un d铆a fundacional en el sentido de decirle s铆 a la democracia, s铆 a la vida, no al terrorismo de Estado鈥. "Por lo tanto en C贸rdoba -agreg贸-, lo que haremos es una jornada de reflexi贸n de la memoria, la verdad y la justicia en todas las escuelas de la provincia, para que all铆 se le diga s铆 a la democracia, s铆 a la vida y no al terrorismo de Estado. Esta medida alcanza a 930 mil estudiantes鈥. Por otra parte, Schiaretti rechaz贸 la propuesta de la diputada nacional Gabriela Est茅vez, del Frente para la Victoria (FPV), para que se decrete en la provincia un asueto administrativo el 24 de marzo. "No tendr铆a sentido declarar un asueto administrativo porque s贸lo abarcar铆a a los trabajadores del Estado provincial, cuando el D铆a de la Memoria debe ser conmemorado por todos los cordobeses", concluy贸 el mandatario provincial. Fuente: T茅lam

