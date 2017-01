Sin marcos Detalles Publicado: S√°bado, 28 Enero 2017 09:33 Visto: 8 Twitter Nacionales Creen que al empresario lo mataron con siete cuchillos Seg√ļn declar√≥ la hija menor de la v√≠ctima con quien viv√≠a, esa era la cantidad de cuchillos que faltaban en la vivienda. Sospechan que el crimen fue en el ba√Īo y Corona no particip√≥ del descarte del cuerpo. Si bien el caso parece pr√°cticamente esclarecido, a√ļn se siguen conociendo detalles de la mec√°nica que realizaron para asesinar y luego descartar el cuerpo el empresario Roberto Fern√°ndez Montes de 67 a√Īos. Seg√ļn cont√≥ ante la Justicia la hija menor del empresario, Giselle, con quien viv√≠a, del departamento faltan, al menos, siete cuchillos. Es por eso que los investigadores apuntan a que fueron esas armas blancas las utilizadas en la mec√°nica del crimen. Hasta el momento la causa abierta por el asesinato del empresario suma tres nombres. El m√°s complicado y que desde un primer momento est√° detenido, es su yerno, Santiago Corona, quien qued√≥ filmado cuando sacaba el cuerpo del edificio de Aranguren 36. Quien tambi√©n aparece en el video pero a√ļn est√° pr√≥fugo es el carnicero Pedro Ram√≥n Fern√°ndez Torres.Preso, aunque con menos indicios incriminatorios, la lista la cierra el mec√°nico C√©sar Ricardo Arce. Este √ļltimo no fue filmado en el lugar del crimen y present√≥ una coartada, pero hay varias llamadas entre √©l y Corona momentos antes del crimen por lo que la familia cree que pod√≠a haber sido la persona que contact√≥ al yerno con el carnicero. Sin embargo, a√ļn no est√° claro si todos los incriminados participaron o si hay m√°s. En declaraciones a la prensa, el abogado de la familia, Mat√≠as Morla, agreg√≥ un dato m√°s: dijo que el posible cuarto implicado es un hombre llamado Gabriel, que habr√≠a colaborado en el episodio. Tampoco se sabe a ciencia cierta quienes participaron del descarte del cuerpo y del auto del empresario. Lo que s√≠ est√°n seguros es de que Corona no particip√≥ en ellos ya que, tal como declar√≥ su mujer e hija de la v√≠ctima, Natalia Fern√°ndez Montes, Corona volvi√≥ a su domicilio 40 minutos despu√©s de haber sido registrado por las c√°maras de seguridad, donde apenas ingres√≥ desech√≥ el calzado y lav√≥ la ropa que llevaba puesta. Fuente: MinutoUno

