Para la CGT, las medidas de fuerza "llegarÃ¡n hasta un paro general"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 20:03 Visto: 3 Twitter Sociedad Para la CGT, las medidas de fuerza "llegarán hasta un paro general" El secretario de prensa de la CGT ratificó que en la reunión del Consejo Directivo de la próxima semana se delineará un plan de acción contra los despidos y advirtió que "marzo puede ser uno de los meses más conflictivos". La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este viernes que la próxima semana elaborará un "plan de acción de aquí a marzo" que podría desembocar en un "paro general" si el gobierno nacional no brinda respuestas a los recientes despidos que, según denuncian, se produjeron en distintos sectores de la economía.

Así lo confirmó el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, quien sostuvo que "seguramente la próxima reunión del consejo directivo del jueves que viene concluirá en un plan de acción de aquí a marzo" que constará de "medidas que van subiendo de tono hasta llegar a la máxima medida que es el paro general". Ante la posibilidad de llevar adelante una acción de tal magnitud, el sindicalista explicó que "las medidas rotundas tienen que tener un escenario de tiempo en el cual el efecto sea realmente el deseado" y aseveró: "Marzo puede ser uno de los meses más conflictivos". El secretario general del sindicato de Seguros advirtió que la central obrera nota "una falta de compromiso, primero por parte del sector empresario por no cumplir lo que habían prometido" y, por otra parte, "un congelamiento" del Gobierno "en cuanto a exigir" el cumplimiento del acuerdo anti despidos firmado en noviembre del año pasado. En declaraciones a radio El Mundo, Sola contó además que durante la reunión que mantuvieron ayer los dirigentes de la central obrera en Mar del Plata, cada uno explicó "su situación en cuanto al empleo, el poder adquisitivo y el país en general". Y advirtió: "Las actividades que provienen del sector industrial están teniendo un fuerte receso en el empleo y eso repercute en otras actividades como en el sector de servicios y el sector comercial". Ante los cuestionamientos de otros dirigentes gremiales que criticaron a la CGT por no haber convocado antes a un paro general, Sola recordó que la central "ha participado en dos grandes movilizaciones el año pasado en contra del Gobierno, la primera en mayo antes de la unificación y la segunda en noviembre junto a los movimientos sociales". El cegetista justificó además la postura actual del organismo y, consultado por los cinco paros que llevaron a cabo durante el gobierno de Cristina Kirchner, dijo: "A todos los gobiernos anteriores se les dio mucho más que un año y se les pidió el diálogo que ninguno nos dio".

Fuente: MinutUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626