Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 19:02 Visto: 77 Twitter Nacionales El Gobierno anunciará la semana próxima el aumento de tarifas eléctricas El incremento de las tarifas eléctricas regirá a partir de febrero para los servicios de generación a nivel nacional y de transporte y distribución en el área metropolitana. Los funcionarios, si bien se abstuvieron de precisar cuál será el monto del aumento, destacaron que se mantendrán las categorías que hasta el momento rigen, y no se reducirán “a tres o cuatro”, como querían las compañías distribuidoras. Ahora estudian si el anuncio del nuevo cuadro tarifario lo realizará el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el ministro de Energía Juan José Aranguren, o ambos. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en la audiencia pública de mediados de diciembre, indicó que se prevé que el incremento de la tarifa de luz refleje un promedio de 130 pesos mensuales, pero que contempla picos de hasta 430 pesos para el caso de los usuarios con consumos superiores a los 600Kw/hora. El Ministerio de Energía realizó audiencias públicas para conocer la opinión de las empresas generadoras, distribuidoras, especialistas, y usuarios de la energía sobre cuál debería ser el nuevo cuadro tarifario para el área metropolitana, luego de una década en que las tarifas estuvieron congeladas. A partir de los dichos de todos y cada uno de ellos, adoptó el nuevo cuadro tarifario que se conocerá la semana próxima.

Las distribuidoras Edenor y Edesur reclamaron un ajuste tarifario cercano al 31% promedio, sin impuestos, y se comprometieron a hacer inversiones por unos $ 40.000 millones en los próximos cinco años. Queda todavía por definir la deuda de 22.000 millones de pesos que las empresas eléctricas de todo el país, privadas, publicas, y cooperativas, mantienen con Cammessa por la provisión de electricidad. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró a mediados de octubre que "no ha habido condonación de deuda" con las empresas eléctricas y señaló que "no es la intención" perdonarles el rojo de casi 22.000 millones de pesos que mantienen con el Estado desde 2012. "No ha habido condonación de deuda sino la incorporación de un artículo en la Ley de Presupuesto que faculta al Ministerio de Energía para hacer un trabajo de consolidación de deuda de ver lo que le debe el Estado y Cammesa a las eléctricas, y cruzarlo con lo que las eléctricas le deben al Estado, por los potenciales incumplimientos de contrato, por las no modificaciones de tarifas de los últimos años", explicó Peña en declaraciones formuladas en esa oportunidad a radio La Red. Peña salió de esta manera al cruce de las versiones que indicaban que, a partir del artículo 15 del Presupuesto 2017, el Gobierno estudiaba perdonar la deuda que casi todas las distribuidoras de luz mantienen con Cammesa, la empresa mayorista eléctrica de control estatal. "No es la intención" perdonar la deuda, según explicó Peña, y aclaró que se trata de un trabajo que encara el gobierno en el "ordenamiento del sistema tarifario a partir de los desajustes de los últimos años, y hacer una cosa habitual, como con las provincias u otros sectores, que es cruzar deuda". "Si yo tengo deuda con vos y vos conmigo, tachamos las deudas y a partir de ahí trabajamos. Hay que hacerlo muy transparentemente y muy bien hecho porque es mucho dinero involucrado", concluyó Peña.

Fuente: MinutUno

