Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 18:45 Visto: 27 Twitter Nacionales Allanan una lavandería que funcionaba como depósito de manteros en Once En el depósito se encontraron más de 6.000 anteojos, 5.000 relojes, más de 10.000 objetos de bijouterie y marroquinería que se ofrecían para la venta en la vía pública; además de dinero en efectivo y documentación. La Fiscalía de la Ciudad allanó un local en el barrio de Once que aparentaba ser una lavandería pero funcionaba como depósito de mercadería ilegal. En el depósito situado en Larrea al 100, se secuestró más de 6.000 anteojos, 5.000 relojes y más de 10.000 objetos de bijouterie y marroquinería que se ofrecían para la venta en la vía pública en la zona cercana a la estación de Once. El caso es llevado adelante por la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo del fiscal Gonzalo Viña, que investiga la infracción del uso indebido del espacio público sancionado por el artículo 83 Código Contravencional y el ejercicio ilegítimo de una actividad penado con el artículo 74 del mismo código. El fiscal pudo comprobar que la supuesta lavandería a pesar de permanecer con las persianas metálicas bajas, tenía una constante actividad de personas que ingresaban y egresaban con grandes bolsos, según informaron desde la fiscalía. El allanamiento al depósito fue solicitado por la fiscal Claudia Barcia, y fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26. En el operativo realizado por el Área Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad junto con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, de la Fiscalía se secuestró una gran cantidad de mercadería, 6714 lentes/antejos, 5212 relojes, 4120 anillos y 31 blisters de anillos, 2431 carteras, 1319 billeteras, 1525 gorros, 566 cintos, 515 bolsos, 66 mochilas, 48 morrales, 25 pares de guantes, 56 sombreros, 70 blisters de aros, y 13 porta objetos. Además se procedió a identificar a las personas que se encontraban en el inmueble y al secuestro como así mismo dinero en efectivo, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Fuente: MinutUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626