En la Casa Blanca, May pidiÃ³ que Estados Unidos no se aleje del mundo para evitar un "eclipse de Occidente"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 18:36 Visto: 27 Twitter Mundo En la Casa Blanca, May pidió que Estados Unidos no se aleje del mundo para evitar un "eclipse de Occidente" Coincidencias y diferencias afloraron por igual en la breve rueda de prensa conjunta que dieron hoy en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, al final de la primera reunión entre ambos y de Trump con otro jefe de Estado. La primera ministra británica, Theresa May, ingresó a las 12:30 a la Casa Blanca, inaugurando la agenda presidencial de encuentros de la flamante administración republicana con jefes de Estado. Seguidamente, Trump y May ofrecieron a las 13 (15.00 hora argentina) una rueda de prensa en la que afloraron coincidencias y divergencias, y luego compartieron un almuerzo de trabajo. May le pidió a Trump que Estados Unidos no se aleje del mundo para evitar un "eclipse de Occidente", El dueño de casa abrió la ronda de prensa asegurando que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido "nunca fueron más fuertes", y expresó su "apoyo perenne" a la consolidación de las relaciones entre ambos países, pero las declaraciones de May abrieron un franco intercambio de divergencias, en particular sobre Rusia. Mientras que May señaló que las sanciones económicas a Rusia "deben continuar", algo que el presidente estadounidense Donald Trump ha puesto en duda, remarcó que dada "la relación especial" con Estados Unidos, ambos países tienen margen "para estar en desacuerdo". Trump, en cambio, se reservó la libertad de acción afirmando que, si bien aún es "pronto" para hablar sobre la posibilidad de que su país levante las sanciones a Rusia, quiere tener una "fantástica relación" con el presidente ruso, Vladímir Putin. Trump, que como un gesto de cordialidad hacia su visitante le mostró, al recibirla, que había vuelto a instalar en la Oficina Oval un busto de Winston Churchill que su predecesor, Barack Obama, había retirado, también aseguró que la relación de su país con el Reino Unido es "más fuerte que nunca", gracias, en parte, a su afinidad con la primera ministra May. May, por su parte, felicitó a Trump por "una asombrosa victoria electoral" y señaló que ambos países "están unidos en nuestro reconocimiento de la OTAN", tema sobre el cual también hubo matices divergentes, dado que Trump criticó varias veces ya la utilidad de esa alianza militar. Según la mandataria británica, además, Trump le había reafirmado que ambos países tienen un "compromiso inquebrantable" con la alianza atlántica, que alguna vez consideró "obsoleta". Indicó también que había sido portadora de una invitación a visitar Gran Bretaña extendida por la reina Isabel II, y que Trump había aceptado. A su vez, el estadounidense elogió al Reino Unido por abandonar la Unión Europea (Brexit), dado que él había experimentado personalmente, como empresario, la diferencia entra la "muy mala experiencia" en Europa continental, mientras que con los británicos todo le había sido siempre más sencillo. "Fue una cosa fantástica para el Reino Unido", dijo, y agregó que espera llevarse bien con May, al igual que con muchas otras personas. La premier británica aseguró que ambos comparten poner en el centro los intereses "de la gente común". La conservadora May ha mostrado afinidad con Trump en varios temas y agradeció el apoyo del nuevo presidente estadounidense a su estrategia para romper los lazos del Reino Unido con la Unión Europea (UE). Este jueves, May dio un discurso ante la reunión invernal de los senadores y congresistas republicanos en Filadelfia, a la que también asistió Trump, y llamó a "renovar la relación especial" entre Estados Unidos y el Reino Unido, informó la agencia de noticias EFE. "Estoy encantada de que la nueva Administración haya convertido el nuevo acuerdo comercial entre nuestros países en una de sus prioridades más tempranas", sostuvo May, al recordar que ese tratado "debe funcionar para ambos lados y servir los intereses mutuos". Pese a sus elogios al nuevo líder estadounidense, May subrayó la importancia de las alianzas multilaterales que han sido cuestionadas por Trump, como la OTAN y la ONU; le pidió que Estados Unidos no se aleje del mundo para evitar un "eclipse de Occidente", y le aconsejó "tener cuidado" con el presidente ruso, Vladímir Putin. Fuente: MinutUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626