Un grupo de kelpers le pidiÃ³ a Trump que construya un muro en las Malvinas

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 09:19 Visto: 7 Twitter Malvinas Un grupo de kelpers le pidió a Trump que construya un muro en las Malvinas Un grupo de kelpers le pidió por Twitter a la primera ministra británica, Theresa May, que le solicite a Donald Trump la construcción de un muro "para mantener a Argentina fuera". "No se preocupen, pagaremos por él", ironizaron. Desde una cuenta de Twitter creada por un grupo de kelpers, le escribieron a la primera ministra británica para que le pida al presidente de los Estados Unidos que construya un muro para mantener "a la Argentina afuera". "Necesitamos un muro para mantener a Argentina fuera. ¡Juntos podemos hacer que el Atlántico Sur vuelva a ser genial! #MSAGA #Falklands #ConstruyamosElMuro", insistieron de forma irónica. "No se preocupen, pagaremos por él. Argentina no puede agarrar un balde, mucho menos puede hacer un muro real", escribieron. Por último, decidieron cerrar el tema: "Es una broma. No necesitamos una pared. Esta valla vieja y desvencijada mantendría a Argentina fuera. #Falklands #MSAGA".

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626