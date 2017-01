SubastarÃ¡n a travÃ©s de internet vagones histÃ³ricos del subte porteÃ±o

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 09:16 Visto: 8 Twitter Nacionales Subastarán a través de internet vagones históricos del subte porteño Se trata de dos formaciones La Brugeoise et Nivelles de madera que pertenecieron a la línea A y otras cuatro unidades más modernas, de la marca Siemens. Seis vagones del subterráneo porteño, entre ellos dos de los pintorescos e históricos coches de madera de la línea A, se subastarán este viernes, con una base de $ 12.000, a través de Internet. Se trata de dos vagones La Brugeoise et Nivelles de madera que pertenecieron a la línea A y otras cuatro unidades más modernas, de la marca Siemens, que se encuentran publicadas desde el 16 de diciembre en la plataforma online Narvaez Superbid. "Cuando tenés activos así, tan extraños, pueden tener diferentes usos: valor de restauración, valor histórico que es subjetivo o como chatarra", explicó a Télam Gabriel Salegel, jefe de Marketing de la web donde este viernes se concretará la subasta. "Al ser valores inciertos lo que hacemos es sacarlo con el valor base de la chatarra por lo que pesa el vagón -añade- y después es la misma compulsa entre los interesados la que lo va aumentando". En la página, el valor base de los dos vagones "La Brugeoise" -que están por fuera de la ley de protección patrimonial dictada para esos coches- es de 20.000 pesos, mientras que cada uno de los cuatro Siemens ofertados tiene un piso de 12.000. Este viernes, a las 2 de la tarde, el martillero anunciará -y podrá seguirse de forma virtual- el comienzo de la subasta. "Cuando nos llegan activos particulares como estos, tenés que pensar en la potencial reutilización porque estos vagones no pueden volver a montarse sobre un riel, y trasladarlos tiene un costo aproximado de entre 80 y 100.000 pesos dependiendo de la zona, así que entre las sugerencias que damos es la de foodtrucks que ahora están tan de moda", explicó Salegel. La página Narvaez Suberbid es una plataforma que hoy tiene 31.000 usuarios únicos registrados para subastar libres de "ligas de compradores" y falsas pujas. Para participar hay que inscribirse en www.narvaezbid.com.ar.

Fuente: Télam

