"Cristina Kirchner tiene cuestiones mÃ¡s importantes que explicar que la conversaciÃ³n con Parrilli"

La escucha que trascendió periodísticamente en el marco de una charla sobre el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso motivó la investigación sobre supuesta existencia de delito y abuso de autoridad para determinar si le habrían 'armado' causas al ex hombre fuerte de la ex SIDE. "Es insólito que la Justicia pierda tiempo en esto, es una zoncera. La (ex) presidenta le habla al (ex) jefe de los espías y éste dice 'no tengo idea de qué pasa porque no me llegó La Nación'. Mi queja no es a los medios que lo difundieron, es al que entrega la información, creo que esta denuncia debe ser desestimada por inexistencia de delito", consideró Fernández. "Cristina va a sexta y Parrilli no arranca el auto. Es un hombre particularmente pasivo. Es una charla entre dos personas que se tienen confianza", analizó Fernández sobre el modo en que la ex jefa de Estado trata a su entonces jefe de la AFI, a quien en el audio califica de "pelotudo". Sobre la expresión de Cristina "a este tipo hay que matarlo", por declaraciones que hizo Stiuso a un diario durante un reportaje, el ex jefe de Gabinete dijo en TN: "Yo, al zaguero de Argentinos Juniors, yo pedí que lo maten. Ella no le dijo encargale a alguien que lo mate". Alberto Fernández explicó además que "las denuncias se arman, pero hay que darles sustento legal. Es todo un gran disparate. Hay cosas que Cristina debería explicar mejor, como su patrimonio. Esto es una zoncera", insistió. Asimismo, analizó que en la actualidad "hay infinidad de problemas y hablamos de que ella dice pelotudo, todo para instalar la idea de que Cristina es una maltratadora". Sobre los servicios de inteligencia en general Fernández dijo que "existe una crisis" en el sistema y que la ex presidenta "intentó hacer un mejor control creando la AFI".

Fuente: Télam