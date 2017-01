Trump sobre el muro con MÃ©xico: "Construiremos uno de verdad, no de juguete como el que tenemos"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Enero 2017 09:06 Visto: 10 Twitter Estados Unidos Trump sobre el muro con México: "Construiremos uno de verdad, no de juguete como el que tenemos" "Es necesario porque la gente quiere protección. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel", dijo el presidente al compararlo con el que aisla a poblaciones palestinas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó su política de blindar la frontera sur y aclaró: "Estoy hablado de construir un muro de verdad, no de juguete como el que tenemos". "El muro es necesario porque la gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado", opinó Trump en su segunda entrevista como mandatario, esta vez con el canal Fox News. Trump comparó, así, el muro israelí, criticado por aislar a poblaciones palestinas, a su proyecto para levantar una barrera física con México, el tercer socio comercial de los estadounidenses, al que Trump acusó de no hacer lo suficiente para luchar contra la inmigración ilegal o el narcotráfico. El presidente estadounidense aseguró que el muro israelí detiene al "99,9 %" de los cruces no autorizados y ese es su objetivo para su barrera con México, que asegura que pagará por el coste de una manera indirecta. Trump también dijo que su barrera será "un muro en condiciones", diferente al que ahora existe en gran parte del recorrido de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para acelerar la construcción de un muro en la frontera con México, que según él acabará con la inmigración ilegal y el narcotráfico, al tiempo que aseguró que México pagará por su construcción. Esa afirmación fue vista como un desplante por México, que justo este miércoles había enviado una delegación para preparar la visita del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a Washington la semana próxima. Peña Nieto, finalmente, decidió cancelar la cita ante la insistencia Trump de que México pague el muro, algo para lo que la Casa Blanca ha sugerido fuertes aranceles a productos mexicanos. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626