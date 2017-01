Para el Gobierno, el comienzo del fÃºtbol "es responsabilidad de los clubes"

El coordinador del Programa Fútbol para Todos (FPT), Fernando Marín, ratificó este viernes que el Gobierno "no se mueve" de la posición que presentó el jueves durante la reunión con los máximos dirigentes de los clubes de Primera División y advirtió que "es un problema de la AFA" si se reanudan o no los torneos. "Es un problema de la AFA, no nuestro. Y tendrán que asumir la responsabilidad los presidentes de los clubes que determinen que no haya fútbol, que no quieren reformar el estatuto", declaró Marín. El funcionario destacó que "hay que aprobar el estatuto (que envió la FIFA) y elaborar la liga profesional que es una herramienta que va a poder ayudar a desarrollar el fútbol". "Con esas condiciones, el Gobierno va a pagar los 350 millones de pesos que están requiriendo" por la rescisión del contrato de FPT. No obstante, el ex gerenciador de Racing resaltó que el encuentro que mantuvieron el jueves en la Casa Rosada "fue la primera vez que están todos juntos en una mesa reunidos" y valoró que, pese a las dificultades, existan empresas interesadas en contratar los derechos de televisación. "El fútbol se debe poner contento que hay corporaciones extranjeras que quieran comprar el producto, aún en las condiciones de deterioro que se encuentra. Entonces se supone que el fútbol de Primera, que es el que vende, el que le interesa a la televisión, a los medios, va a comenzar", remarcó.

Fuente: MinutoUno