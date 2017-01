Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 21:07 Visto: 54 Twitter Mundo La Unasur rechaza el muro de Trump y Evo Morales pide a los mexicanos "mirar al sur" La Uni贸n de Naciones Suramericanas (Unasur) expres贸 su rechazo a la decisi贸n del presidente estadounidense, Donald Trump, de levantar un muro en la frontera con M茅xico, mientras que Brasil manifest贸 su "preocupaci贸n" por la eventual construcci贸n y el mandatario de Bolivia, Evo Morales, exhort贸 a los mexicanos a 鈥渕irar m谩s al sur鈥. 鈥淓xpreso mi rechazo a la decisi贸n desafiante adoptada por el nuevo presidente de EEUU, al imponer al pueblo mexicano la humillante obligaci贸n de pagar el a煤n m谩s humillante muro que se pretende construir para separar f铆sicamente los EEUU y Canad谩 de M茅xico y Am茅rica Latina", afirm贸 el secretrario general del bloque sudamericano, Ernesto Samper. En un comunicado, el tambi茅n ex presidente de Colombia advirti贸 sobre la preocupaci贸n que generaron en la regi贸n algunas de las medidas de Trump y las consecuencias negativas que puedan significar para los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, as铆 como con los procesos de paz en Colombia y el restablecimiento de relaciones con Cuba. "Renovamos nuestra preocupaci贸n por la tensi贸n de las relaciones hemisf茅ricas, que est谩 resultando de este tipo de medidas que afectan la seguridad y la calidad de vida de nuestros conciudadanos residentes en EEUU, nuestro comercio, la paz en Colombia y las posibilidades de reintegraci贸n por el nuevo marco de las relaciones con Cuba", a帽adi贸 Samper, seg煤n la agencia EFE. Brasil, en tanto, dijo a trav茅s de su Canciller铆a, dijo que le preocupa "la idea de construir un muro para separar naciones hermanas del continente sin que haya consenso entre ellas" y reclam贸 un "espacio de di谩logo y de entendimiento" para discutir el asunto. "La gran mayor铆a de los pa铆ses de Am茅rica latina mantienen estrechos lazos de amistad con el pueblo de Estados Unidos. Por eso el gobierno brasile帽o recibi贸 com preocupaci贸n la idea de la construcci贸n de un muro para separar naciones hermanas de nuestro continente sin que haya consenso entre ambas", destac贸 un comunicado de Itamaraty. A la idea de construir el muro que Trump hab铆a formalizado, se sum贸 hoy el anuncio de fijar un impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones procedentes de M茅xico para financiarlo, hecho por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. Previamente, el presidente de M茅xico, Enrique Pe帽a Nieto, decidi贸 suspender una programada visita a la capital estadounidense, prevista inicialmente para el martes pr贸ximo. Mientras, el boliviano Morales exhort贸 a los mexicanos a "mirar m谩s al sur" y construir juntos la unidad latinoamericana, como respuesta a la actitud hostil de la nueva administraci贸n de Estados Unidos. "Hago un llamado a nuestros Hnos mexicanos a mirar m谩s al sur; construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribe帽a (sic)", escribi贸 Morales en su cuenta de Twitter. Morales ya hab铆a expresado en otras oportunidades su rechazo a la intenci贸n de Trump de construir el muro y defendido su concepto de "ciudadan铆a universal" para que no haya nadie en el mundo considerado "ilegal". Fuente: T茅lam

