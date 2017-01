Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT reunificada, advirtió este jueves que la situación del empleo en el país sigue en franco deterioro ante la pasividad del gobierno de Mauricio Macri. Por esta razón adelantó que el próximo 2 de febrero se reunirá el Consejo Directivo de la CGT para definir un plan de acción ante la nueva ola de despidos. "Estamos experimentando cierres emblemáticos de empresas. Se agudizó la cantidad de despidos a lo largo de todo el país lo que implica un incumplimiento total del acuerdo que firmamos en diciembre pasado en conjunto con empresarios y el gobierno nacional" advirtió Daer. "Hay un incremento muy grande de la tensión social" dijo y denunció que "el gobierno no tiene una actitud imperativa para sostener los puestos de trabajo". Tras mantener un almuerzo en el gremio de los Gastronómicos con otros referentes de la central de los trabajadores, Daer advirtió que "no se trata sólo de los cierres de empresas más emblemáticos que estamos viendo ahora si no que la caída de la actividad económica fue llevando los despidos por todos lados". "La actividad económica no se recompone, el mercado interno no se recompone, los empresarios no sostienen a los trabajadores y estamos iniciando una etapa crítica" siguió el referente del gremio de la Sanidad y señaló que "hay actitudes del gobierno nacional que no comprendemos como correr el feriado del 24 de marzo o que ahora se esté negando la convocatoria a una paritaria nacional docente como está estipulado por ley". Y concluyó: "Son actitudes que se van acumulando y que el jueves 2 de febrero analizaremos institucionalmente en el Consejo Directivo de la CGT". Daer no descartó que de dicha reunión surja un plan de acción que podría incluir hasta un paro general de actividades. Fuente: MinutoUno