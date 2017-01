Cristina denunciÃ³ ante la Justicia "espionaje y persecuciÃ³n"

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 19:14 Visto: 21 Twitter Nacionales Cristina denunció ante la Justicia "espionaje y persecución" Para la ex presidenta, se trata de una "maniobra criminal" que "pone al descubierto el componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal". La ex presidenta Cristina Kirchner denunció ante la Justicia federal "espionaje y persecución política" y una "maniobra criminal" en su contra, luego de la difusión de la grabación de una conversación que mantuvo con Oscar Parrilli y por la que a su vez fue denunciada por un fiscal por el supuesto "armado" de causas al ex espía Antonio Stiuso. Para la ex mandataria, se trata de una "maniobra criminal" que "pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación". "Si bien el hecho descrito parece tener su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta altura inicial de la investigación no puede descartarse que la maniobra que se debe investigar tiene ramificaciones en distintas jurisdicciones, en particular en la provincia de Santa Cruz en la cual tengo mi domicilio real y desarrollo mis actividades habituales. Además, la divulgación de la supuesta conversación fue llevada a cabo a través de medios periodísticos de alcance nacional", justificó la ex mandataria su presentación en la justicia federal de Santa Cruz. La ex presidenta dio a conocer en las redes sociales una presentación que hizo en el juzgado federal de Río Gallegos en la que solicitó que se esclarezca quién fue el responsable de difundir el audio en cuestión. "Resulta insoslayable señalar que a esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación. Ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien por acordada 2/2016 crearon, organizaron y fijaron las funciones de la Dirección de Captación de Comunicaciones de Poder Judicial de La Nación y designaron a los funcionarios responsables de la misma. Ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizo las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido de dichas escuchas. Y lo que es peor aún: la AFI a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver en la divulgación de las mismas", advirtió Cristina en la presentación. Fuente: MinutoUno

