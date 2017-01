Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 18:39 Visto: 277 Twitter Retruque a los dichos del diputado Víctor Luna "Ven el ocaso de sus mandatos y se desesperan” Para el administrador de Catastro, Marcelo Múrua, el pedido de que se “vayan todos” esbozado por el diputado Víctor "Gato" Luna no llaman la atención porque “viene de un personaje que vive de la política hace más de 30 años y cuyo fuerte hoy es la denuncia mediática”. “Es sorprendente escuchar las declaraciones de los últimos días en las cuales se hacen sugerencias a la señora Gobernadora sobre quien se tiene que ir o también quien aprueba o desaprueba la gestión”, afirmó Murúa al tiempo que criticó que durante los 20 años del FCyS nada decían sobre “los desmanejos que se registraban en el tráfico de rodocrosita”. “Seguramente eran muy claros, tan claros que el responsable en la provincia en ese momento terminó siendo titular de una empresa fantasma denunciada en los Papeles de Panamá” recordó y agregó que el diputado Luna o el resto de la oposición “nada dicen sobre la dilapidación de los fabulosos recursos que aportó la actividad minera en obras que no dejaron nada al desarrollo sustentable de la provincia y más aún, muchas de ellas apenas se sostienen en pie”.

El administrador de Catastro defendió la política minera implementada por la gestión de la Gobernadora Lucía Corpacci, porque apunta a ser socia a través de las empresas mineras estatales en los futuros emprendimientos redundando en mejores condiciones para la provincia.

Además sostuvo que ahora se busca que los beneficios y regalías e inversiones de Responsabilidad Social Empresaria que “antes eran una serie de obras atomizadas en las cuales muchas veces el cartel de la obra era más caro que la obra misma” se vuelquen en obras que realmente le cambien la vida a la gente, como lo son los hospitales de Andalgalá y Aconquija. “Es claro que será la justicia quien tendrá que dilucidar la veracidad o no de la denuncia, basada en la documentación con la que cuenta la empresa sobre el hecho denunciado. Pero es indudable que en un año con elecciones legislativas abundarán este tipo de apariciones mediáticas que seguramente no tendrán su correlato en la justicia. Pero sin lugar a dudas les sirven a determinados actores que ven el ocaso de sus mandatos y se desesperan por posicionarse para obtener la bendición de la renovación de sus bancas”, concluyó el titular de Catastro, Marcelo Murúa.

