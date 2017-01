Arribas presentÃ³ documentos con extractos de su cuenta en Suiza

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 18:14 Visto: 7 Twitter Justicia Arribas presentó documentos con extractos de su cuenta en Suiza La defensa del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, presentó ante la Justicia documentación para acreditar que sólo recibió una trasferencia bancaria de 70.475 dólares de parte del cambista Leonardo Meirelles, vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por sobornos en la causa conocida como Lava Jato. Fuentes judiciales informaron que el abogado Alejandro Pérez Chada presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py copia de un email que el banco Credit Suisse le envió al titular de la AFI en el que se aclara que su cuenta sólo recibió esa única transferencia del cambista investigado. Se trata de la misma documentación difundida el martes último por el titular de la AFI, quien ayer se presentó personalmente y de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py para ponerse a disposición de la Justicia y presentar a su abogado en esta causa, Pérez Chada. El expediente, iniciado por una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió a partir de información publicada los primeros días de enero por el diario La Nación, tramita en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, quien, durante la feria judicial, es subrogado por su par Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Federico Delgado. La presentación realizada esta mañana por Pérez Chada ante el juez Lijo fue acompañada por una certificación notarial realizada por un escribano público, documento que el propio Arribas había hecho circular entre periodistas el martes, cuando, tras su regreso al país finalizadas sus vacaciones, emitió un comunicado de prensa para responder a las acusaciones en su contra. "Se me acusa de tener vínculos con el escándalo Lava Jato/Odebrecht. Niego rotundamente cualquier relación con dicho caso de corrupción", había sostenido el jefe de los espías a través de un comunicado de prensa en el que enumeró diez aclaraciones. "No tengo ni tuve vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles y/o Alberto Youssef (socio del primero)", sostuvo Arribas a través del comunicado que difundió el martes por la tarde. Meirelles es un operador financiero que reconoció haber intermediado en el pago de coimas de la firma Odebrecht en distintas partes del mundo y que se acogió al régimen de "delación premiada" en el marco de la causa del Lava Jato y aportó documentación sobre transferencias bancarias. Arribas difundió el comunicado el mismo día en el que la diputada nacional Elisa Carrió ratificó su denuncia ante la Justicia. La líder de la Coalición Cívica basó su denuncia en registros citados en la nota publicada el 11 de enero por La Nación, según los cuales Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza a nombre de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013. En el comunicado que difundió Arribas y en la presentación de hoy ante la Justicia dijo que, de las cinco transferencias, sólo una era cierta y que estaba vinculada a la venta de un departamento cuyo comprador le habría pedido reserva. Fuentes judiciales informaron hoy que el abogado de Arribas no presentó aún información relacionada con la compra-venta del departamento que habría generado la operación en la que Meirelles habría actuado como intermediario.

