Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 13:00 Visto: 184 Twitter Educación Las clases iniciarían el 6 de marzo Lo precisó el ministro de Educación Daniel Gutiérrez, quién además informó que se están interviniendo en los distintos edificios escolares para que estén listos para esa fecha. El ministro de Educación Daniel Gutiérrez precisó que los docentes regresarán a las escuelas a mediados de febrero y que el inicio del ciclo lectivo 2017será el 6 de marzo. En tanto se sigue con la reparación de los edificios escolares en toda la provincia. "El inicio del ciclo lectivo está previsto para el 6 de marzo de este año. Los docentes ya vuelven a mediados de febrero a las escuelas; creemos que el 6 de marzo va a estar todo en orden, inclusive estamos con algunas tareas de desmalezado, corte de césped, en las escuelas que cuentan con esos espacios, es decir, tratando de llegar a ese día con la mayor normalidad posible”, comento el funcionario.

Paritarias y sistema educativo municipal En lo que se refiere a la cuestión salarial, Gutiérrez manifestó que "el ministro de Hacienda Ricardo Aredes está en Buenos Aires para ver cuáles son las proyecciones presupuestarias para este año, cómo va a variar la Coparticipación Federal, que es en definitiva de donde salen los sueldos que podemos pagar, y el ministerio de Educación de la Nación ha fijado la pauta de no hacer paritarias este año, es decir, de no poner ni piso ni techo para la negociación, con lo cual cada una de las provincias va a enfrentar esta situación con los recursos con que cuenta”. anticipó. También el titular de la cartera educativa se refirió a la distribución o coparticipación de los recursos destinados a aquellos municipios que tienen sistema educativo y los que sin tenerlo pretenden recibir se les coparticipe que "lo preocupante de este planteo es que se sostiene que los 36 municipios de Catamarca deben recibir fondo federal educativo, y la verdad que no tienen sistema educativo los 36 municipios. Entonces sería desvirtuar, desde mi punto de vista, el uso del fondo educativo. Es decir: una cosa es transferir, como lo estamos haciendo, a los municipios que tienen sistema educativo y otra cosa es hacerlo a aquellos que no lo tienen”.

