Citaron a declarar a Prat Gay como testigo por la venta de dÃ³lar futuro

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 11:33 Visto: 35 Twitter Dolar futuro Citaron a declarar a Prat Gay como testigo por la venta de dólar futuro El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay deberá declarar como testigo en el marco de la causa por la compra de dólar futuro en la que fueron denunciados funcionarios del actual gobierno. El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay deberá declarar como testigo en febrero en el marco de la causa por la compra de dólar futuro en la que fueron denunciados funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos el titular del Banco Central Federico Sturzenegger. La citación es para el 8 de febrero en los tribunales de Comodoro Py y fue realizada por el fiscal del caso Jorge Di Lello en la causa iniciada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, y en la que es querellante la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la causa por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública que se inició en paralelo al expediente sobre las operaciones de dólar a futuro que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, quien procesó a Cristina Kirchner. Un día antes de la presentación de Prat Gay deberá presentarse también como testigo el periodista Roberto Navarro. El expediente se inició justamente a partir de la de la defensa que hizo la ex presidenta en la causa del dólar futuro cuando acusó a la actual gestión del Banco Central del macrismo por las pérdidas en operaciones de venta de moneda extranjera bajo esa modalidad, a raíz de una mega devaluación. En tanto, el fiscal Di Lello también había pedido investigar al Vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; al Director del Banco Central de la República Argentina, Mario Curat; al jefe de asesores de presidencia, José Torello; y a las empresas Caputo, de Nicolás Caputo, amigo del presidente y Chery Socma SA, de la familia presidencial, por la posible vinculación con la compra de dólar futuro. En esta denuncia, los diputados del FpV aseguraron que los verdaderos responsables del perjuicio que trajo aparejado la operatoria del dólar futuro fueron el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Bonadio.

Fuente: MinutoUno

