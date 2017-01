Fernando Tobio contÃ³ por quÃ© se fue Tevez de Boca

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 10:45 Visto: 2 Twitter Deporte Fernando Tobio contó por qué se fue Tevez de Boca

Fernando Tobio reveló en una entrevista que Tevez se fue de Boca porque estaba "incómodo".

Fernando Tobio reveló que Tevez se fue de Boca al fútbol chino porque en el Xeneize estaba "incómodo" y opinó que no lo veía "al 100%". Amigo personal de Tevez, Tobio contó en una entrevista en el diario Olé que Carlitos "tomó la decisión con su familia". "Se lo veía incómodo. Cuando se perdía algún partido se caía en él: era todo Tevez, lo malo era Tevez", reveló el central. "No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo", había dicho Carlitos en un video de un minuto que publicó en la red social Instagram. Fuente: MinutoUno

