El Banco NaciÃ³n lanzÃ³ crÃ©ditos para construir casas sobre terreno propio

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 10:35 Visto: 35 Twitter Creditos hipotecarios El Banco Nación lanzó créditos para construir casas sobre terreno propio El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para construir, ampliar, refaccionar o terminar una vivienda sobre terreno propio. La primera medida de Javier González Fraga al frente del Banco Nación fue lanzar una línea de créditos para la construcción de vivienda sobre terreno propio, a tasa fija los primeros tres años. ¿Cómo y cuáles son los requisitos para acceder a estos créditos? - El programa está destinado únicamente para construcciones sobre terrenos propios. - El crédito está destinado también a quienes quieran ampliar, refaccionar y terminar la vivienda - El período de construcción de la vivienda no debe exceder el año - Los créditos serán en pesos y con tasa fija durante los primeros tres. - Durante el período de construcción, el interés no podrá superar el 18%. - Una vez concluida la obra, el interés será del 14% durante los primeros 3 años desde el primer desembolso. - A partir de la cuota 37, las cuotas se recalcularán solamente una vez al año y el ajuste no podrá exceder el aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS. - El plazo de liquidación es de hasta 20 años - El banco podrá financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, que no debe superar los $ 2.868.000. - Los titulares o cotitulares podrán incluir a sus padres, hijos y hermanos como codeudores, pudiendo aumentar así el ingreso familiar calculado para acceder al crédito. - Los desembolsos se realizarán en tres etapas de forma simultánea con el desarrollo de la obra. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626