PeÃ±a Nieto: "No creemos en el muro ni lo pagaremos"

Trump ordenó este miércoles iniciar la construcción del muro con México y recrudeció la política hacia los inmigrantes indocumentados, con la promesa de construir más centros de detención y negar fondos federales a las ciudades que traten de protegerlos. Mientras ello ocurría, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvieron una reunión que se prolongó durante 10 horas con funcionarios del Gobierno de Trump en la Casa Blanca. Por ahora no hay información oficial sobre el contenido de la reunión, aunque la Cancillería de México había señalado el 19 de enero, al anunciar el viaje de los ministros, que el objetivo sería comentar el estado actual y el futuro de la relación bilateral "en todos sus aspectos", destacando seguridad, migración y comercio. Asimismo, está previsto que el próximo 31 de enero el mandatario estadounidense reciba en la Casa Blanca a Peña Nieto, quien este lunes anunció que buscará una "negociación integral" con Estados Unidos. En un mensaje transmitido la noche de este miércoles por televisión, el mandatario criticó las medidas ordenadas por el mandatario estadounidense. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró. Asimismo, dijo haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. "Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes", dijo.

Fuente: Télam