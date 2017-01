DenunciÃ³ que a su hijo lo drogaron

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Enero 2017 09:14 Visto: 180 Twitter Ocurrió durante el último fin de semana Denunció que a su hijo lo drogaron Habría sido en una fiesta privada, organizada por un Luis " Uvita" Carrizo, un ex funcionario de la municipalidad de Fiambalá. El padre de un joven de 19 años asegura que su hijo casi pierde la vida en una "fiesta privada". En horas de la mañana de este miércoles, un ciudadano Fiambalense identificado como Manuel Casas solicitó la presencia de los medios de prensa departamental para hacer pública una denuncia contra del ex funcionario municipal y principal referente antiminero de Fiambalá, Luis "Uvita" Carrizo, a quien Manuel Casas señala como el principal responsable de un grave problema de salud que puso en riesgo la vida de su hijo Juan de 19 años de edad en una fiesta privada. Según lo narrado por Casas, el pasado sábado 14 del corriente mes, su hijo se encontraba caminando con unos amigos por la plaza principal de esta ciudad, fue entonces que (su hijo) recibe una llamada telefónica del denunciado invitándolo a participar de una fiesta en un hostel donde habita, ubicado en barrio Barranco de esta ciudad. En el lugar, cerca de la hora 02:00 (am), el joven Juan Casas habría aceptado dos tragos de fernet y luego un vaso el cual el "anfitrión" le habría preparado exclusivamente para él, y a partir de ahí ya no recuerda más. Dijo el progenitor. Horas más tardes, pasada las 10 de la mañana del domingo, personal policial llega al domicilio de Manuel Casas a notificarlo que debería presentarse de forma urgente en el Hospital Dr. Luis Agote de esta ciudad porque su hijo se encontraba en un estado grave de salud. (...) Al llegar al centro sanitario, encuentra al joven tendido en una camilla, con las vestimentas rotas, mojado y con tatuajes temporarios que mostraban imágenes malévolas y obscenas, además con problemas para respirar y convulsiones que dificultaba su reanimación a los facultativos médicos. Explicó el denunciante. Ante el delicado cuadro de salud y con los mínimos signos vitales que presentaba el joven Casas, desde el hospital local decidieron trasladarlo hacia la ciudad de Tinogasta -donde estuvo internado cinco días- para realizarle diversos estudios de mayor complejidad y si era necesario lo llevarían a la capital provincial. Manuel Casas, dijo que cree en la justicia y espera que se investigue lo sucedido porque él supone que a su hijo no solo le dieron bebidas alcohólicas, sino que sospecha de que hubo otra sustancia que efecto seriamente la salud y puso en riesgo la vida del joven.

Asimismo asegura que presentó toda la documentación ante las autoridades judiciales, de los exámenes médicos que le realizaron, y que si no actúan debidamente como corresponde, él realizará "justicia con mano propia". Dijo. Además el denunciante agregó que lamentablemente no se actuó de oficio para reunir pruebas de lo que se consumió esa noche en el hóstel donde "Uvita" y otras personas periódicamente realizarían fiestas privadas, poniendo en duda las intenciones del ex funcionario municipal y principal referente antiminero de Fiambalá. Por último, Manuel Casas agradeció al personal médico, enfermeros y choferes como asimismo al personal policial de Fiambalá y Tinogasta por la atención recibida de su hijo, y pide que se haga justicia.

