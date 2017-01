Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 19:24 Visto: 9 Twitter #NiUnaMenos Cristina acusó a Clarín y a Sabat de fomentar la violencia de género Es a raíz de la publicación de una nueva caricatura suya realizada por el prestigioso dibujante en la que se sugiere que no hable. "¿Nos quieren calladitas y obedientes?" se preguntó la ex mandataria. La ex presidenta Cristina Kirchner cargó este miércoles contra el diario Clarín y su más prestigioso dibujante, Hermenegildo "Menchi" Sabat, a quienes acusó de fomentar desde las páginas de ese diario la violencia de género. Es que para ilsutrar una nota sobre la difusión del audio entre Cristina Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, Clarín publicó un dibujo de la ex mandataria con una cruz sobre su boca. "Vieron esto DE HOY? Clarín y Sabat en días de violencia contra las mujeres publicitando concepto de mujer callada y sumisa" escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter. Y siguió: "Esto no contribuye a la erradicación de la violencia de género. La violencia simbólica contra la mujer termina validando la violencia física". "¿Nos quieren calladitas y obedientes? #niunamenos" concluyó. El dibujo de Sabat ya había sido publicado por el diario Clarín en 2008 y también había provocado una respuesta de la entonces presidenta de la Nación. Fuente: MinutoUno

