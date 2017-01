Cauta, Bullrich intentÃ³ proteger la identidad de un detenido pero le saliÃ³ mal

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 18:59 Visto: 73 Twitter Nacionales Cauta, Bullrich intentó proteger la identidad de un detenido pero le salió mal La ministra de Seguridad tuiteó una foto del DNI de un detenido acusado de realizar amenazas de bombas. Aunque se preocupó por "blurear" la foto, el apellido y tapar con un dedo el número del documento se olvidó de un detalle. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró exultante la detención este miércoles de un hombre que había amenazado de bomba a la Casa Rosada y las canchas de Boca y de River. Como el sujeto había realizado los llamados al 911 desde el teléfono de su propia casa no fue muy difícil identificarlo y dar con él. A través de su cuenta de Twitter, Bullrich celebró la detención: "Detuvimos a un hombre por amenaza de bomba en la Casa Rosada, en #River y en #Boca" y exultante por la detención del peligroso delincuente telefónico advirtió: "Los que amedrenten a la sociedad no van a salir impunes!". Aunque el Ministerio de Seguridad no divulgó la identidad del detenido, Bullrich publicó una foto de su DNI y se cuidó de preservar su nombre y cara. Para ello "blureó" (alterar la imagen para que no pueda verse con nitidez) la cara del delincuente, su apellido y tapó con un dedo las primeras cifras de su número de identidad. Sin embargo, se le escapó un detalle y dejó al descubierto la identidad del detenido. Es que en la parte superior derecha del DNI también figura el número identificatorio que no fue tapado por la ministra.

