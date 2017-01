Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 11:17 Visto: 21 Twitter Nacionales Arroyo Salgado le pidió al Papa que rece para "llegar a la verdad" sobre la muerte del fiscal Nisman La jueza Sandra Arroyo Salgado dijo que en la reunión con el papa Francisco, junto a sus dos hijas, le pidió que "siga rezando para poder llegar a la verdad de esta muerte", en referencia su ex esposo, el fiscal Alberto Nisman En declaraciones luego del encuentro en el Vaticano, -a radio La Red-, Arroyo Salgado afirmó que el encuentro con el Papa tiene un valor "muy importante" y "reparador" para la familia del fiscal que llevaba adelante las investigaciones de la causa AMIA. El papa Francisco saludó a las hijas del fiscal Alberto Nisman, Iara y Kala y a la ex esposa Sandra Arroyo Salgado, luego de la audiencia general de los días miércoles en el Vaticano. El encuentro se realizó en el Aula Pablo VI y estuvieron presentes, además, el ex vocero del Papa, el padre Guillermo Marcó y el director de Radio Jai, Miguel Steuerman. Fue la primera vez que el Papa tomó contacto con los familiares de Nisman luego de la muerte del fiscal hace dos años. El paso por Roma de Arroyo Salgado y sus dos hijas forma parte de un viaje que incluirá Israel, donde el ex fiscal será homenajeado. “Será un viaje reparador para mis hijas, para que tomen contacto con el reconocimiento que recibe su padre por el trabajo que realizó como fiscal del atentado a la AMIA”, dijo Arroyo Salgado antes de emprender el viaje. En Israel, participarán de una ceremonia que se realizará en el centro que homenajea a las víctimas de los atentados cometidos contra la embajada de Israel y la mutual judía, ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente. Fuente: MinutoUno

